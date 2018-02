Dream Theater divulga nova música

Marcelo Moreira

O nova encarnação do Dream Theater deu as caras pela primeira vez. Foi disponibilizada no canal do youtube da Roadrunner Records a música “On The Back of Angels” que fará parte do novo álbum, “A Dramatic Turn of Events” com lançamento previsto para setembro deste ano. Para conferir a música e a gravura que deve ser a capa do álbum, basta acessar o link abaixo.

http://www.youtube.com/watch?v=oasnbzEMV08

A música tem o padrão habital do Dream Theater: nada menos do que excelente. Indica que o novo trabalho deverá seguir a linha iniciada em “Black Clouds and Silver Lining”, de 2009, que també é excelente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“On the Back of Angels” é um tema de quase nove minutos de duração, cheio de variações rítmicas e mudanças de andamento. A guitarra de John Petrucci está um pouco menos pesada e mais pogressiva. De longe o novo álgum do Dream Theater é um dos lançamentos mais aguardados do ano e certamente será candidato a melhor de 2011.

Abaixo duas opções de capa para o novo trabalho da banda, que tem a estreia do baterista Mike Mangini substituindo Mike Portnoy. A primeira foi tida como a capa oficial, que vazou na internet no começo de junho. Entretanto, o vídeo da nova música, divulgado pela Roadrunner no YouTube, traz como ilustração estática uma nova imagem, indicado que deve ser a real capa do CD.