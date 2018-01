'Dream Evil', de Dio, será relançado com CD bônus

Marcelo Moreira

O segundo grande lançamento póstumo da obra de Ronnie James Dio, Morto em 2010, chegará em breve às lojas. Na verdade, é um relançamento, mas um presente para os fãs, um CD bônus material raro e inédito.

A gravadora Universal pretende lançar uma edição de luxo de “Dream Evil”, um dos bons álbuns da década de 80 do cantor, em 4 de março.

Dream Evil é o quarto álbum de Dio, lançado em 21 de julho de 1987. Não tem a mesma qualidade dos três anteriores – “Holy Diver”, “The Last in Line” e “Sacred Heart”, todos ótimos -, mas é uma obra que agradou fãs quando de seu lançamento.

O CD bônus traz faixas ao vivo gravadas em festivais como Monsters of Rock e singles de faixas do álbum em versões um pouco diferentes das editadas em CD. Um livreto expandido, com notas por Malcolm Dome, acompanha o lançamento.

Lista de músicas

Disco Um:

‘Night People’

‘Dream Evil’

‘Sunset Superman’

‘All The Fools Sailed Away’

‘Naked In The Rain’

‘Overlove’

‘I Could Have Been A Dreamer’

‘Faces In A Window’

‘When A Woman Cries’

Disco Dois:

‘Hide In The Rainbow’ (Dio EP)

‘I Could Have Been A Dreamer’ (Single Edit)

‘Dream Evil’ (Donnington – 22/08/87)

‘Neon Nights’

‘Naked In The Rain’

‘Rock N Roll Children’

‘Long Live Rock N Roll’

‘The Last In Line’

‘Holy Diver’

‘Heaven And Hell’

‘Man On The Silver Mountain’

‘All The Fools Sailed Away’

‘The Last In Line’ (Reprise)

‘Rainbow In The Dark’