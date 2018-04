Dr. Sin volta a tocar com a Banda Sinfônica do Estado

Marcelo Moreira

Pouco difundida no Brasil, a união entre rock e música erudita ao vivo, com a junção de banda e orquestra no mesmo palco, começa a despertar o interesse do público brasileiro. No ano passado a Banda do Sol tocou com a Orquestra de Sorocaba naquela cidade, e em novembro o Dr. Sin fez o mesmo na Sala São Paulo em uma grande homenagem à história do rock.

Pois o trio paulistano vai repetir a dose no mesmo lugar no dia 25 de janeiro. Eduardo Ardanuy (guitarra), Ivan Busic (bateria) e Andria Busic (baixo e vocal) se reúnem com a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo para reeditar a “Rock Sinfônica”. O repertório vai incluir canções de Black Sabbath, Queen, Jimi Hendrix, Ramones, The Who, entre outros.

Diante do tamanho da empreitada, poucos grupos no Brasil estão aptos a fazer tal espetáculo. Além do Dr. Sin, podriam perfeitamente encarar o projeto o Angra, a banda solo de André Matos (que já estrelou uma versão nacional do musical “Tommy”, do Who), a Tarkus, a Apocalypse e a própria Banda do Sol.

Parabéns ao trio paulistano por repetir esse evento em local tão nobre, como a Sala São Paulo. Que isso se torne uma praxe por aqui e que mais bandas nacionais talentosas entrem de cabeça nesse filão.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do seguinte endereço eletrônico: http://ingressorapido.com.br/evento.aspx?ID=13340

Veja alguns trechos da apresentação de novembro passado:

We will Rock you (Queen): http://www.youtube.com/watch?v=IuOUD1JGX28

Smoke on the water (Deep Purple): http://www.youtube.com/watch?v=Ov09Yf8wyi0

Do you remember Rock n’ Roll radio? (Ramones): http://www.youtube.com/watch?v=FCDe8lgRVzU

Changes (Black Sabbath): http://www.youtube.com/watch?v=Mk0SzNBue38

Medley (The Who): http://www.youtube.com/watch?v=kuZu2fFaqyk

Medley clássicos (Jimi Hendrix, The Doors…): http://www.youtube.com/watch?v=VgTA5kfjeXQ

Kashmir (Led Zeppelin): http://www.youtube.com/watch?v=_LnSp-q3DJk

Roll over Beethoven (Chuck Berry): http://www.youtube.com/watch?v=hIBBsh5VclU