Dr. Sin retorna mais pesado e poderoso

Marcelo Moreira

Mais peso, mais produção e muito mais feeling. A julgar pela primeira música divulgada na internet, o trio paulistano Dr. Sin, uma das grandes bandas de rock do Brasil, corre o risco de lançar ainda neste ano o seu melhor trabalho em quase 20 anos de carreira.

“Animal”, o novo álbum, deve chegar às lojas em agosto. O último lançamento, “Original Sin”, de 2009, era uma regravação do primeiro álbum, de 1993, com uma produção mais atual e moderna, acentuando o peso característico que a edição original não tinha. “Bravo”, de 2007, é o último trabalho com músicas inéditas.

“May The Force Be With You” é uma composição forte, com belo refrão e solos de guitarra bastante inspirados de Edu Ardanuy. Apesar de rápida, tem seus pontos fortes nas melodias de bom gosto e na interesse estrutura harmônica. Se o álbum vier na mesma pegada, “Animal” será desde já o principal lançamento de rock nacional em 2011, ao lado de “Kairos”, do Sepultura.

A banda disponibilizou a faixa para download legal gratuito em seu site de “May The Force Be With You”. Para baixar a música basta acessar o link abaixo e inserir nome, e-mail e a senha “animal”. Mais abaixo você vê o primeiro clipe do novo trabalho.

http://www.drsin.com.br/animal