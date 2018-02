Dr. Sin, enfim, é anunciado como atração do Rock in Rio 2013

Marcelo Moreira

Por vias tortas, uma injustiça foi reparada nesta sexta-feira, em meio ao feriado de Corpus Christi. Excluído do Rock in Rio enquanto contemporâneos poderão se apresentar na edição de 2013, os batalhadores do Dr. Sin, comemorando 20 anos de banda, finalmente foram anunciados como uma das atrações do palco Sunset, ao lado de gente como Sepultura, Krisiun, Andre Matos, Viper, Hibria e Almah. Faltou o Korzus, infelizmente.

O Dr. Sin dividirá sua apresentação com o guitarrista norte-americano Roy Z (produtor de Bruce Dickinson e Rob Halford) e com a veterana banda Relespública, em uma mistura um tanto quanto indigesta, mas que tem condições de cumprir o seu objetivo. Anteriormente, o Bullet for my Valentine estava escalado para se apresentar nesse dia no Sunset, mas cancelou por “razões pessoais”.

Dr. Sin

Nada mais merecido para o trio de hard rock paulistano, ainda que tendo de dividir o palco com convidados um pouco deslocados – tudo bem que Roy Z, um grande guitarrista de metal e uma verdadeira enciclopédia do rock, vai acrescentar algo, mas escalar junto a República, que é uma boa banda, não faz muito sentido.

O Dr. Sin está prestes a finalizar o seu mais novo alvo álbum, o sucessor de “Animal”, de 2011, e já embarca em outro projeto interessante, ao lado do cantor norte-americano Michael Vescera. Já a República está finalizando o terceiro disco com nova formação: Luiz Fernando Vieira e Jorge Marinhas, nas guitarras, Marco Vieira, no baixo, Gabriel Triani, na bateria, e Leo Belling, nos vocais.