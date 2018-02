Dr. Sin celebra ano de sucesso com convidado especial e orquestra

Marcelo Moreira

O trio paulistano Dr. Sin pode ganhar mais um integrante?A julgar pelo sucesso das mais recentes shows e de uma certa movimentação de fãs (e nem tão fãs assim) pela internet, sim. Ainda comemorando os 20 anos de carreira, estendeu a turnê brasileira com o convidado especial Mark Boals, cantor norte-americano que já participou das bandas Royal Hunt, Ring of Fire e tocou com o guitarrista sueco Yngwie Malmsteen. O que deveriam ser alguns shows em São Pulo se tornou uma bem-sucedida turnê por várias cidades brasileiras.

O giro com o cantor norte-americano deve terminar, em princípio, no dia 1º de dezembro em São Paulo, no Blackmore Bar, na zona sul da cidade. Entretanto, devido ao sucesso dos shows, novas apresentações não estão descartadas. Por conta disso, já existem fãs sugerindo que Boals seja integrado definitivamente à banda. Não seria a primeira vez que isso ocorreria com o Dr. Sin.

“Não sabemos o que vai rolar, mas nunca pensamos nisso, de efetivar outro músico, ou mesmo o Mark. Ele tem os projetos dele e o Dr. Sin se caracteriza pelo trio. Além de tudo, gosto muito de cantar minhas composições”, disse o vocalista e baixista Andria Busic.

Em 1997, o trio gravou o álbum “Insinity” nos estúdios do vocalista Michael Vescera, nos Estados Unidos. O cantor inclusive faz uma participação especial na música “No Rules”. A parceria deu tão certo que mantiveram contato pelos próximos três anos.

Em 2000, Vescera torna-se integrante definitivo da banda e passa a dividir os vocais com Andria. Em quarteto, gravam o segundo álbum auto-intitulado, “Dr. Sin II”. Numa atitude até então inédita no Brasil, a banda lança este álbum encartado a uma revista com a história e a trajetória da banda, e só podia ser adquirido em bancas de jornal. O álbum foi bem recebido pelos fãs e pela crítica em geral.

Mesmo com bons resultados, o vocalista norte-americano saiu no começo de 2003 por conta de seus intermináveis e infindáveis compromissos nos Estados Unidos, onde manteve residência. Além de cantar no Dr. Sin, ele mantinha seu concorrido estúdio e ainda participava de outras três bandas, além de outros negócios particulares.

Enquanto saboreia os bons momentos da turnê com o cantor norte-americano, o grupo também se prepara para realizar um “concerto” ao lado de uma orquestra, quando vai repassar a história do rock.

A apresentação está marcada para o dia 6 de dezembro, no Teatro Geo, em São Paulo, com a participação da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. No repertório, músicas de Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Pink Floyd, Deep Purple, Black Sabbath e outras grandes bandas da história.

