Down confirma volta ao Brasil para show em SP em abril de 2013

Flávio Leonel – do blog Roque Reverso*

O grupo norte-americano Down confirmou que voltará em abril de 2013 ao Brasil para uma única apresentação em São Paulo. De acordo com a produtora Free Pass Entretenimento, a banda tocará no Carioca Club no dia 10, uma quarta-feira. Antes, os músicos já haviam anunciado shows em Buenos Aires, na Argentina, para o dia 11 de abril, e em Santiago, no Chile, para o dia 13.

As apresentações promovem o lançamento do “Down IV Part 1 – The Purple EP”, mais recente trabalho da banda que foi lançado em setembro de 2012. O EP é o primeiro trabalho de inéditas do grupo desde o álbum “Down III: Over the Under”, de 2007.

Além do excelente vocalista Phil Anselmo (ex-Pantera) à frente, o Down continua com sua formação de alto calibre que deixou os brasileiros de boca aberta no SWU de 2011: Pepper Keenan (guitarra), Jimmy Bower (bateria), Kirk Windstein (guitarra) e Pat Bruders (baixo).

Com a volta ao Brasil, quem não conseguiu ver aquela histórica apresentação no festival, poderá ter uma nova oportunidade de apreciar um grande show.

Pela importância da banda, o Roque Reverso já avalia que o Carioca Club não é a casa mais indicada para a apresentação por causa de sua limitada capacidade, para apenas 1.700 pessoas. Qualquer conhecedor do rock pesado sabe muito bem que o grupo de Phil Anselmo é capaz de encher casas maiores, como o HSBC Brasil ou até o Via Funchal.

Mas a maior reclamação, que já pode ser vista nas redes sociais, está ligada ao preço dos ingressos: incríveis R$ 260,00 para a Pista e R$ 360,00 para o Camarote, com possibilidade de meia-entrada. Quem assistiu às apresentações do Nuclear Assault, do Testament e do Annihilator no mesmo Carioca Club lembra muito bem que os ingressos não custaram nem a metade destes valores. Talvez sejam as entradas mais caras da história roqueira desta casa originalmente destinada a shows de pagode.

O início das vendas está agendado para o dia 28 de novembro de 2012. Segundo a Free Pass, não serão cobradas taxas de serviço ou conveniência no site e pontos de venda.

As vendas online estão programadas para acontecer somente pela Ticket Brasil, pelo link www.ticketbrasil.com.br/show/down-sp, em até 12 vezes no cartão (Visa/Master) ou à vista por boleto bancário.

Os pontos de venda são a própria bilheteria do Carioca Club (Fone: 3813-8598); a loja Hole, na Galeria do Rock; a Microcamp da Casa Verde (Rua Bernardino Fanganiello , 253); além das lojas Sick’n’Silly (Alameda Jaú, 1529), Chilli Beans (Rua Carlos Weber, 654 – Vila Leopoldina), Metal Music de Santo André (Rua Dona Elisa Fláquer, 184), Age Of Dreams de São Bernardo (Avenida Marechal Deodoro, 1754 – 2º Andar loja 33/36) e a Lakau Surf (Shopping Guarulhos).

* Flávio Leonel é jornalista da Agência Estado e editor do ótimo blog Roque Reverso.