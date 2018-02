Documentário sobre o Scorpions chega em 2013

Roberto Capisano Filho



DIVULGAÇÃO

Scorpions, uma das maiores bandas do hard rock/heavy metal, vai lançar um documentário sobre sua turnê de despedida.

o GRUPO iniciou em 2010 a tour de encerramento de sua carreira, que vai até 2012. O filme vai conter registros de todas as cidades em que a banda tocar na excursão mundial. O documentário terá 90 minutos, vai se chamar ‘Big City Nights – The Scorpions Film” e será lançado no cinema, na TV e em DVD em 2013.

Quem quiser pode acompanhar as informações sobre o documentário no site

http://www.dw-world.de/scorpions/en/