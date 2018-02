Documentário sobre George Harrison estreia em outubro

estadão.com.br

O documentário sobre a vida de George Harrison tem data marcada para estrear. Dirigido por Martin Scorsese, o longa-metragem será transmitido nos Estados Unidos pela HBO, que adquiriu os direitos de transmissão no país, nos dias 5 e 6 de outubro. Já no Reino Unido, segundo a BBC , Living in the Material World será lançado no dia 10, mesma data em que estará disponível o DVD do filme.

Divulgação George morreu em novembro de 2001, vítima de câncer

Além do registro cinematográfico, que deve mostrar imagens inéditas do ex-Beatle, um livro – escrito pela viúva Olivia Harrison – também será lançado, com fotografias, cartas e outros arquivos pessoais do ex-beatle.

Scorsese. “Marty é um grande contador de histórias, e é claro que ele sempre encontra uma história que você não espera”, disse Olivia, sobre a escolha de Martin Scorsese para dirigir o filme. Consagrado por Taxi Driver (1976), Os Bons Companheiros (1990), Gangues de Nova York (2002) e vários outros, o cineasta também tem uma trajetória representativa em longas-metragens ‘musicais’.

Responsável pelo registro do último show da The Band, o cineasta norte-americano eternizou em Last Waltz a apresentação da banda canadense, que dividiu o palco com Eric Clapton, Paul Butterfield, Dr. John, Muddy Waters, Bob Dylan etc.

Além de No Direction Home (2005), sobre o início de Dylan, e de Shine a Light (2008), com duas apresentações dos Rolling Stones, Martin Scorsese organizou a produção de The Blues, uma série de documentários sobre a história do gênero, dirigidos por Clint Eastwood, Wim Wenders, Charles Burnett, Marc Levin e Richard Pearce.