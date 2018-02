Documentário mostra o cotidiano dos Stones nos anos 60

Adriana Dal Ré

Quando chegaram à cena musical inglesa, em 1963, os Rolling Stones desejavam subverter a imagem de bom-mocismo dos Beatles e forjar uma nova para si, mais transgressora, agressiva, sexual. Afinal, para eles, vilões eram mais interessantes do que heróis.

A década de 60 foi um período determinante na construção da identidade visual e musical da banda. Foi quando testaram sucessos e delinearam atitudes, munidos de uma formação clássica: Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman e Charlie Watts.

Para entender os Stones, é preciso entender o que os anos 60 significaram para a carreira deles. Essa é a radiografia proposta pelo DVD duplo The Rolling Stones – Nos Anos 60 (Revisão Completa), lançado aqui no Brasil pela Biscoito Fino.

O grupo surgiu com vocação bluseira. Mas foi num programa de rádio que o nome Rolling Stones veio à tona, tirado de uma música de Muddy Waters, Rollin’ Stone, de 1950. Americano do Mississippi, Muddy era um desses “marginais” da música que a banda tanto admirava.

O primeiro single veio em 1963, com Come On, um cover de Chuck Berry. Na verdade, uma canção obscura de Berry, resgatada da coleção de discos deles. Na época, Mick Jagger e Keith Richards ainda não compunham, então, era normal recorrerem ao material alheio.

Lennon e McCartney emprestaram aos Stones uma de suas canções: I Wanna Be Your Man. A doação dos Beatles levou os Stones ao 12º lugar no ranking dos mais tocados. E mostrou que a rivalidade entre os grupos não era tanta como a mídia pintava.

Nos bastidores, eles podiam até ser bons amigos, mas, em seus respectivos trabalhos, tinham posturas diferentes. “Ao contrário dos Beatles, os Stones não incluíam seus sucessos nos discos”, destaca o biógrafo. I Wanna Be Your Man, aliás, nunca mais foi tocada pelos Stones em shows.

The Rolling Stones – Nos Anos 60 acompanha, ainda, a banda em estúdio, o avanço do seu sucesso, as crises, as drogas e a morte de Brian Jones. Além dos depoimentos, um rico material visual, com fotos e vídeos históricos, ajuda a recontar essa década de ouro na história de uma das mais longevas bandas em atividade.