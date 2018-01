Divulgados os preços para os shows do grupo The Cure no Rio e em SP

do blog Roque Reverso

A produtora XYZ Live divulgou os preços para os shows que o grupo britânico The Cure fará no Brasil em abril. A banda liderada pelo vocalista Robert Smith vai se apresentar inicialmente no Rio de Janeiro, no HSBC Arena, no dia 4. Depois, vai para São Paulo, onde tocará no Estádio do Morumbi, no dia 6. Para variar, os ingressos estão bastante salgados e podem chegar a R$ 500,00 na capital paulista e a R$ 600,00 na fluminense.

Apesar de a produtora ter informado no final de janeiro que as vendas de ingressos em São Paulo começariam no dia 18 de fevereiro, a data foi postergada para o dia 21 no site www.livepass.com.br. Quanto ao Rio de Janeiro, o início da comercialização também mudou, do dia 19 de fevereiro para o dia 26, no mesmo endereço virtual.

Na capital fluminense, os preços das entradas são os seguintes: Pista (R$ 300,00); Pista Premier (R$ 600,00); Camarote (R$ 600,00); Nível 1 Lateral (R$ 500,00); Nível 1 Frontal (R$ 450,00); Nível 3 (R$ 200,00). Para todos os locais, há a possibilidade da compra da meia entrada.

Em São Paulo, onde o limite de público definido é de 40 mil pessoas, os preços dos ingressos são os seguintes: Pista (R$ 275,00); Pista Premium (R$ 500,00); Arquibancada A (R$ 200,00), Arquibancada B1 (R$ 200,00), Arquibancada B2 (R$ 200,00); Arquibancada C (R$ 125,00), Cadeira Coberta A (R$ 350,00); Cadeira Coberta B (R$ 350,00); Cadeira Coberta C (R$ 350,00); Cadeira Premium C (R$ 375,00); Cadeira Inferior A (R$ 325,00); Cadeira Inferior B (R$ 325,00).

Além dos shows no Brasil, a turnê que marca o retorno dos músicos à América do Sul após 17 anos ainda contará com passagens por Paraguai, Argentina, Chile, Peru e Colômbia. A banda já esteve no Brasil em 1987 e 1996. Na segunda vez em solo brasileiro, participou da última edição do saudoso Hollywood Rock. Naquele festival o grupo se apresentou na mesma noite que Smashing Pumpkins, Supergrass e White Zombie.