Divulgados os preços para os 5 shows que Slash fará no Brasil em novembro

A produtora Free Pass Entretenimento divulgou os preços para os cinco shows que o guitarrista Slash fará no Brasil em novembro. O ex-Guns N’ Roses tem apresentações agendadas para Manaus, no dia 2, no Studio 5; em Brasília, no dia 4, no Opera Hall; em São Paulo, no dia 6, no Espaço das Américas; em Curitiba, no dia 7, no Master Hall; e em Porto Alegre, no dia 9, no Pepsi on Stage.

De acordo com a Free Pass Entretenimento, Slash será acompanhado por Myles Kennedy (vocal), Todd Kerns (baixo) e Brent Fitz (bateria).

Os três são conhecidos coletivamente como “Myles Kennedy and The Conspirators” e são a banda de apoio do guitarrista no álbum ”Apocalyptic Love”, que foi lançado em 2012 e sucedeu o primeiro álbum, “Slash”, de 2010.

Para o show de Manaus, os valores cobrados para cada setor são os seguintes: Pista Vip (R$ 480,00); Camarotes (R$ 370,00); Frisas (R$ 330,00); Arquibancada (R$ 220,00); Pista 1º Lote (R$ 130,00); e Pista 2º Lote (R$ 180,00).

Os pontos de venda são a bilheteria do Teatro Direcional (Av. Mario Ypiranga, 1300, Parque 10 – Piso Buriti, Manauara Shopping) e o Porão do Alemão (Estrada da Ponta Negra, 1986 – São Jorge). Na capital do Amazonas, as entradas começam a ser vendidas no dia 5 de julho pelo site da Ticket Brasil (www.ticketbrasil.com.br/show/slash-am) e nos pontos físicos mencionados.

Quanto ao show de Brasília, a distribuição é a seguinte: VIP Open Bar 1º Lote (R$ 290,00); VIP Open Bar 2º Lote (R$ 340,00); VIP Open Bar 3º Lote (R$ 360,00); VIP Open Bar 4º Lote (R$ 400,00); Pista 1º Lote (R$ 180,00); Pista 2º Lote (R$ 200,00); Pista 3º Lote (R$ 220,00); Pista 4º Lote (R$ 240,00). Os pontos de venda são: Central de Ingressos (Brasília Shopping) e o GTR – Instituto de Música (111 Sul e 708/9 Norte). Pré-venda exclusiva pelo site da Ticket Brasil (www.ticketbrasil.com.br/show/slash-df), a partir do dia 2 de julho às 12 horas. A venda de ingressos nos pontos de venda terá início a partir do dia 5 de julho.

Para o show de São Paulo, os valores cobrados para cada setor são os seguintes: Pista Premium (R$ 380,00); Pista 1º Lote (R$ 200,00); e Pista 2º Lote (R$ 220,00). Os pontos de venda são: Espaço das Américas (Rua Tugipuru, 795); Galeria do Rock – Loja Baratos Afins (Av. São João, 439); Sick’n’Silly (Alameda Jaú, 1529 – Jardim Paulista); Chilli Beans (Rua Carlos Weber, 654 – Vila Leopoldina); Galeria do Rock – Loja Hole (Av. São João, 439 – (loja 275) 1º andar); Metal CD’s Santo André (Rua Dona Elisa Fláquer, 184 – Centro, Santo André); Age Of Dreams São Bernardo do Campo (Av. Marechal Deodoro, 1754); Loja Lakau Surf de Guarulhos (Rua 13 de maio, 102 – Vl. Galvão). Pré-venda exclusiva pelo site da Ticket Brasil (www.ticketbrasil.com.br/show/slash-sp), a partir do dia 2 de julho às 12 horas. A venda de ingressos nos pontos físicos terá início a partir do dia 9 de julho.

Quanto ao show de Curitiba, a distribuição é a seguinte: VIP 1º Lote (R$ 300,00); VIP 2º Lote (R$ 320,00); VIP 3º Lote (R$ 340,00); VIP Borda do Violão (R$ 280,00); Camarote s/ingresso p/ 12 Pessoas (R$ 1080,00); Mesa s/ ingresso p/4 Pessoas (R$ 400,00); Pista 1º Lote (R$ 160,00); Pista 2º Lote (R$ 180,00); Pista 3º Lote (R$ 200,00). Os pontos de venda são: Bilheterias do Master Hall (Av. República Argentina 4044); Quiosque Disk Ingressos (Shopping Estação – Setor Verde P2); Quiosque Disk Ingressos (Shopping Mueller – Subsolo); Loja Disk Ingressos (Shopping Palladium); Dr. Rock (Shopping Metropolitan – Loja 20); Tunel Do Rock (Mal.Floriano Peixoto 34); Lets Rock (Galeria Pinheiro Lima). Compra pela internet no site www.diskingressos.com.br.

Para o show de Porto Alegre, os valores cobrados para cada setor são estes: VIP 1º Lote (R$ 160,00); VIP 2º Lote (R$ 180,00); VIP 3º Lote (R$ 200,00); Pista 1º Lote (R$ 80,00); Pista 2º Lote (R$ 90,00); Pista 3º Lote (R$ 100,00); Mezanino 1º Lote (R$ 130,00); Mezanino 2º Lote (R$ 140,00); Mezanino 3º Lote (R$ 150,00). Os pontos de venda ainda não foram divulgados e só começam a ter ingressos no dia 9 de julho. Pré-venda exclusiva pelo site da Ticket Brasil: (www.ticketbrasil.com.br/show/slash-rs), a partir do dia 2 de julho às 12 horas.

A última turnê do guitarrista pelo Brasil aconteceu em 2011. Na ocasião, ele veio ao País para a divulgar o primeiro álbum solo e fez show lotados em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo.