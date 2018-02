Divulgados os preços dos ingressos para os shows do Dream Theater no Brasil

do blog Roque Reverso

A produtora Time For Fun divulgou os preços para os ingressos dos shows que o Dream Theater fará no Brasil nos meses de agosto e setembro. Cinco capitais do País receberão a turnê de divulgação do álbum “A Dramatic Turn of Events“, lançado em setembro de 2011.

Os shows acontecerão no dia 24 de agosto em Porto Alegre (Pepsi on Stage); no dia 26, em São Paulo (Credicard Hall); no dia 29, em Belo Horizonte (Chevrolet Hall); e, no dia 30, no Rio de Janeiro (Citibank Hall). No dia 1º setembro, é a vez de Brasília (Centro de Convenções Ulysses Guimarães) receber o grupo no final da turnê brasileira.

Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias oficiais das casas de show, onde não há cobrança da famigerada taxa de conveniência. Em Porto Alegre, o local oficial para essas compras é a Multisom (Rua dos Andradas, 1001 – Centro). Em Brasília, local é o Brasília Shopping (SCN Qd. 05 – Bloco A – Piso G1). Outras opções que contam com a cobrança são a internet (www.ticketsforfun.com.br) e o telefone (4003-5588). Há também outros pontos de venda em todo o País que cobram o valor adicional (http://premier.ticketsforfun.com.br/content/outlets/agency.aspx).

Para a apresentação em Porto Alegre, os valores serão os seguintes:

Pista – 1º lote ->R$ 100 (NORMAL) R$ 50 (½ ENTRADA)

Pista – 2º lote ->R$ 120 (NORMAL) R$ 60 (½ ENTRADA)

Pista – 3º lote ->R$ 140 (NORMAL) R$ 70 (½ ENTRADA)

Pista – 4º lote ->R$ 160 (NORMAL) R$ 80 (½ ENTRADA)

Mezanino -> R$ 120 (NORMAL) R$ 60 (½ ENTRADA)

Quanto ao show de São Paulo, os ingressos terão os seguintes preços:

Pista ->R$ 170 (NORMAL) R$ 85 (½ ENTRADA)

Pista ->Premium R$ 320 (NORMAL) R$ 160 (½ ENTRADA)

Camarote Setor I -> R$ 350 (NORMAL) R$ 175 (½ ENTRADA)

Camarote Setor II ->R$ 300 (NORMAL) R$ 150 (½ ENTRADA)

Plateia Superior I ->R$ 120 (NORMAL) R$ 60 (½ ENTRADA)

Plateia Superior II ->R$ 110 (NORMAL) R$ 55 (½ ENTRADA)

Plateia Superior III ->R$ 100 (NORMAL) R$ 50 (½ ENTRADA)

Plateia Superior (visão parcial) -> R$ 90 (NORMAL) R$ 45 (½ ENTRADA)

Para a apresentação em Belo Horizonte, os valores das entradas serão os seguintes:

Pista – 1º lote ->R$ 120 (NORMAL) R$ 60 (½ ENTRADA)

Pista – 2º lote ->R$ 140 (NORMAL) R$ 70 (½ ENTRADA)

Pista – 3º lote ->R$ 160 (NORMAL) R$ 80 (½ ENTRADA)

Pista – 4º lote ->R$ 180 (NORMAL) R$ 90 (½ ENTRADA)

No Rio de Janeiro, os ingressos terão os seguintes preços:

Camarote ->R$ 300 (NORMAL) R$ 150 (½ ENTRADA)

Poltronas ->R$ 250 (NORMAL) R$ 125 (½ ENTRADA)

Pista ->R$ 150 (NORMAL) R$ 75 (½ ENTRADA)

Pista Premium ->R$ 270 (NORMAL) R$ 135 (½ ENTRADA)

Finalmente para Brasília os valores as entradas serão as seguintes:

Setor Premium -> R$ 550 (NORMAL) R$ 275 (½ ENTRADA)

Setor 1 ->R$ 360 (NORMAL) R$ 180 (½ ENTRADA)

Setor Superior ->R$ 240 (NORMAL) R$ 120 (½ ENTRADA)

Ícone do metal progressivo, o Dream Theater continua com James LaBrie nos vocais; John Petrucci nas guitarras; John Myung no baixo; e Jordan Rudess nos teclados. Na bateria, Mike Mangini ocupa atualmente o lugar que já foi do incrível Mike Portnoy, que saiu da banda em 2010; vem participando de outros projetos; e contibuindo com vários outros grupos do metal.