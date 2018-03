Divulgado clipe de faixa inédita da fase de ouro do Pantera

Flávio Leonel – Roque Reverso *

Se pudéssemos trazer de volta algumas bandas que não existem mais no cenário do heavy metal, o Pantera, com certeza, estaria na lista da maioria dos fãs que algum dia já gostaram do rock pesado tocado em grande estilo, técnica e intensidade. Eis que 20 anos após o lançamento do disco “Vulgar Display of Power”, foi resgatada uma faixa que não havia sido aproveitada no álbum, que é considerado por muitos fãs como o melhor do grupo e que consolidou uma fase áurea da banda.

“Piss” é o nome da música, que teve o videoclipe divulgado no dia 11 de abril, durante o Revolver Golden Gods Awards, em Los Angeles (EUA). A direção do clipe foi realizada por Zach Merck e a produção é de Christian Heuer.

O vídeo traz diversos fãs agitando ao som do poderoso som da banda, simulando, inclusive a cena que gerou a foto clássica da capa de “Vulgar Display of Power”. Para quem foi a um show do Pantera, vai lembrar da introdução, já que o grupo chegava a tocá-la entre algumas faixas em determinadas apresentações ao vivo.

Para comemorar os 20 anos do álbum, será lançada em maio uma versão deluxe do trabalho, que tende a contar com a faixa inédita. Esta mesma versão de colecionador deve contar com um DVD de bônus com os vídeos oficiais e um show filmada na Itália em 1992.

* Flávio Leonel é jornalista da Agência Estado e editor do ótimo blog Roque Reverso.