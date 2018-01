Luciano Borborema- Território Eldorado

Depois de duas faixas de álbum demo lançado pela banda britânica Radiohead em 1986 caíram na internet em novembro do ano passado, mais duas canções do mesmo trabalho foram divulgadas nesta segunda-feira (09). Fragile Friend e Fat Girl são de uma fita K7 da época em que a banda ainda era conhecida como On A Friday e antes que o guitarrista Jonny Greenwood se juntasse ao Radiohead. Escute aqui as versões.