Discografia completa dos Smiths será relançada em setembro

Luciano Borborema – Território Eldorado

Uma caixa luxuosa com todos os oito álbuns da carreira da banda britânica The Smiths será lançada no dia 26 de setembro. A coleção foi supervisionada pelo ex-guitarrista da banda, Johnny Marr.

“Estou muito feliz em poder comunicar que as versões remasterizadas dos álbuns do The Smiths vão finalmente sair. Queria que os discos soassem da maneira certa, então trabalhei para manter hoje a sonoridade que tinham quando foram feitos. Estou muito satisfeito com o resultado”, disse Marr em entrevista ao site do semanário musical britânico “News Musical Express”.

Johnny Marr – Divulgação

O trabalho ao vivo Rank (1988) e Hatful of hollow (1984) são alguns dos discos desse boxe. Todos os trabalhos sairão em CD e também em vinil. Serão lançadas apenas três mil edições que ainda contarão com um DVD com videoclipes, pôster gigante do grupo e todos os singles lançados pela banda.