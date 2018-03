Diretor elogia a voz de Tom Criuse em filme

do Jornal da Tarde

O diretor Adam Shankman elogiou a voz de Tom Cruise durante uma entrevista para um programa de televisão norte-americano da Access Hollywood. “Tom tem uma voz incrível. Há um quê de “quem diria?” nisso, mas… Ele arrasa”, afirmou.

Cruise, que tem que cantar no filme Rock of Ages, teria impressionado inclusive membros de uma banda de metal veterana. “O Def Leppard veio ao set e assitiu Tom fazer Pour Some Sugar on Me. Eles ficaram tipo, ‘ai meu Deus, ele é melhor que a gente’. Foi incrível.”, disse.

O ator interpretará Stacee Jaxx, um agente de música cujos dias de glória passaram. As músicas da performance de Cruise irão incluir Wanted Dead or Alive, de Bon Jovi, e Renegade, de Styx.

Shankman alegou ainda que Rock of Ages será muito diferente do que todos já viram. “É estranho, mas um estranho bom. É um filme com grandes estrelas vestidas como nos anos 80 cantando rock no karaokê’, brincou. “Pessoas que você nunca imaginou, cantando e dançando e detonando nisso”.

O musical, inspirado em uma peça de sucesso da Broadway, já está em pós-produção e deve ser lançado na metade do ano que vem. No elenco, Catherine Zeta-Jones, Alec Baldwin, Russel Brand e Mary J. Blige.