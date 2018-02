Dio ganha banda tributo com estrelas e CD com gravações inéditas

Marcelo Moreira

A morte de Ronnie James Dio continua rendendo – e assim será por mais algum tempo, para sorte dos fãs. Na Europa uma banda chamada Dio Disciples, liderada pelo vocalista Tim Owens (ex-Judas Priest e Iced Earth) roda pelo continente executando uma seleção de 20 músicas clássicas da carreira do cantor norte-americano.

Quem assistiu à apresentação do grupo em Moscou em junho ficou maravilhado com a reverência e a qualidade do espetáculo. A repercussão tem sido tão boa que as primeiras 15 datas provavelmente serão extendidas por mais 15 na Europa. Alguns promotores da América do Sul já entraram em contato com os empresários da banda para levá-la à Argentina, ao Chile e trazer ao Brasil.

Tocam no projeto Craig Goldy (guitarra, que tocou na banda Dio), Scott Warren (teclados, Thin Lizzy), Simon Wright )(bateria, ex-AC/DC e Dio), James Lomenzo (baixo, Megadeth, Black Label Society, White Lion), Tim Owens e Toby Jepson (vocalista, Little Angels). A cantora alemã Doro Pesch substituiu Owens em alguns shows por conta do casamento da filha mais velha do vocalista.

Outro empreendimento para lembrar a morte de Dio é o lançamento de “And Before Elf… There Were Elves”, em 11 de outubro, pela Niji Entertainment Group. Serão 12 faixas inéditas até hoje gravadas pelo cantor em 1971, tanto em estúdio como ao vivo. Na época Dio cantava na banda The Elves, que logo trocaria de nome para Elf, que duraria até 1975.

Lista de faixas:

01. You Shook Me

02. Stay With Me

03. Four Day Creep

04. Buckingham Blues

05. Wakeup Sunshine

06. Driftin’

07. Smile For Me Lady

08. You Felt The Same Way

09. Simple Man

10. Drown Me In The River

11. Cold Ramona

12. Little Queenie