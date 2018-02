Dia do Rock terá comemoração especial no Manifesto Bar

Tradicionalmente, o Manifesto Bar – localizado no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo (SP) – prepara uma superfesta no ‘Dia Internacional do Rock’ e, neste ano, o dia 13 de julho (quarta-feira) será palco de uma grande jam session na ‘Rock And Roll Celebration Party’, que contará com músicos de renome da cena brasileira.

Estão escalados músicos das bandas Korzus, Angra, Almah, Threat, Shaman, entre outros convidados que apresentarão covers de clássicos do Classic Rock e Heavy Metal.

Serão várias jams com músicos diversos, mas tem uma banda base que acompanhará as formações que estiverem incompletas: Felipe Andreoli (Angra & Almah), Leo Mancine (Shaman) e Marcel Cardoso (Karma).

Serviço – ‘Rock And Roll Celebration Party’:

Dia Internacional do Rock

Data: quarta-feira, 13 de julho

Local: Manifesto Bar

Endereço: Rua Iguatemi, 36, Itaim Bibi – São Paulo/SP

Fone: (11) 3168-9595

Abertura da casa: 21h

Entrada: R$ 20

Venda antecipada pela Ticket Brasil: www.ticketbrasil.com.br

Convênio com Estacionamento – rua Joaquim Floriano

Acesso a deficientes / ar condicionado

Manifesto Bar – www.manifestobar.com.br