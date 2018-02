Dia do Rock: ouça um pouco do que produziram grandes nomes do gênero

do Território Eldorado

Treze de julho. Há 26 anos, em razão ao Festival Live Aid, realizado em 1985 por Bob Geldof, ex-Boomtown Rats, o mundo celebra o Dia Mundial do Rock. O objetivo do evento era arrecadar fundos e ajudar as vítimas da fome na Etiópia e África. O Live Aid aconteceu durante dois dias no estádio de Wembley, na Inglaterra e no estádio JFK, nos Estados Unidos.

Entre os participantes estavam o Black Sabbath com a formação original, Queen, Bob Dylan e outros grandes nomes do rock n’ roll. Para celebrar esse dia tão especial, reunimos neste link algumas músicas de alguns dos maiores nomes da história do gênero para que possam ser saboreadas. Clique no nome de cada artista para acessar a lista de músicas e para ouvi-las. Divirta-se.