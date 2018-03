Deus da guitarra tocou de forma simples, mas genial

Jotabê Medeiros

Uma Fender azul-fusquinha na mão, uma barba de três dias, um jeans velho ainda vincado pela corda do varal. Eric Clapton não usa muitas armas. Sua capacidade de fazer a guitarra falar é muito conhecida e o coloca no panteão mais alto do instrumento – ao lado de Jimi Hendrix, Duane Allman, Jimmy Page, Jeff Beck. Clapton parece carregar um desses dicionários Webster’s inteiro em seus riffs (ou quem sabe um Houaiss, pela abrangência cultural).

Remanescente de uma época em que a indústria da música ainda não tinha se tornado cínica, as aparições de Clapton parecem atestar que a boa música pode sobreviver à infâmia, ao mercantilismo, ao teatrão, à manipulação. É revelador saber que o repertório de Clapton na noite de anteontem fincou os pés sobretudo na música dos anos 1930, 1940 e 1950.

Foi assim, com essa autoridade de ascensorista do tempo, que ele enfeitiçou 45 mil pessoas na jornada do Morumbi.

Como um velho caubói, Clapton fala quase nada, o que pareceu pedantismo à hiperativa atriz Luana Piovani, que chegou a maldizê-lo no Twitter após um show.

Como ele, sua guitarra até fala, mas não tagarela. De Key to the Highway (composta por Charlie Segar em 1940, e que se tornou sucesso com Little Walter em 1958) a Crossroads (uma das pedras fundamentais do blues, dos anos 1930, de Robert Johnson), da primeira à última canção na jornada, Clapton levou seu público a uma viagem pelo mundo musical conhecido.

Passou pelo Delta do Mississippi (no cover de Willie Dixon, Hoochie Coochie Man), pelo pop “tecladístico” dos anos 1980 (Tearing’ Us Apart, que gravou com Tina Turner nos tempos do Live Aid), pelas baladas de açúcar mascavo (Wonderful Tonight).

Com Layla (1970), Clapton fez o Morumbi ferver pela primeira vez, levando a plateia a chacoalhar ao som do hiperconhecido solinho lancinante (que ele parece tornar tão simples, mas que raramente se vê alguém reproduzir com aquela fidelidade).

Layla veio logo depois de When Somebody Thinks You’re Wonderful, de Harry Woods (sucesso de Fats Waller), de 1935, uma jornada pela pré-história do jazz, uma molhadela no biscoito fino do swing.

Com uma banda extremamente competente, na qual tanto os instrumentistas quanto o líder parecem se reportar as backing vocals (extraordinárias cantoras Michelle John e Sarah White), o curso de História da música prosseguiu com Before You Accuse Me (composta pelo ícone e pioneiro do rock’n’roll, Bob Diddley, em 1957).

Na bateria, estava o velho Steve Gaad, que já tinha vindo com Clapton em sua última visita ao Brasil, quando tocou no Pacaembu, em 2001.

O magricela cabeludo Christopher “Chris” Stainton (tecladista, que já estava na estrada com Joe Cocker nos anos 1960), Tim Carmon (o outro tecladista, que fez um teclado solar como uma guitarra ante um Morumbi atônito), Willie Weeks (discreto no baixo) completavam o time de God (ou Buda, ou Maomé, ou Ogum, dependendo do gosto).

Duas de Robert Johnson compareceram no repertório: Little Queen of Spades e Crossroads (que Clapton tocou com um convidado especial, o músico de abertura do seu show, Gary Clark Jr.). De Johnson, Clapton já tinha dito a famosa sentença: “O maior bluesman que já viveu”. Não há muito a acrescentar, a não ser que Clapton não se limita a imitar bluesmen originais, ele os reverencia com a mais nobre das intenções, a de dar um passo à frente.

A música que Eric Clapton toca, e o jeito como a toca, faz pensar que seria um tipo de show de clube, fechado, não apropriado para um estádio. Mas Clapton se tornou grande demais para os clubes (grande demais até para sua própria ambição), e todos querem vê-lo.

Assim, ele conseguiu dar um jeito, e há uns 20 anos nós o vemos em arenas, seja em sua forma acústica ou elétrica. A compactação do som, a potência, entretanto, não descaracteriza o tipo de música que toca, e o que se viu no Morumbi foi um grande espetáculo.

Um grupo de modelos da área VIP falava alto e se jogava na pista enquanto Clapton tocava, o que parecia corroborar a tese de que o guitarrista, fora do seu universo de idolatria técnica, não é tão entusiasmante. Mas foi só iniciar os acordes de Wonderful Tonight que as modelos se equilibraram nos saltos, berrando alto os versos do velho músico. Olhando de perto, foi como se a gente constatasse: sim, a boa música nivela todos os espíritos.