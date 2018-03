Detonautas imitam Capital Inicial ao protestar contra Sarney

do Estadão.cm

A banda subiu ao palco principal do Rock in Rio pontualmente às 18h50. A exemplo de Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, o vocalista do Detonautas Tico Santa Cruz fez um breve discurso contra a corrupção, citando o presidente do Senado José Sarney.

O público aproveita a deixa e inicia um forte coro de “Ei, Sarney, vai tomar no c*!”. Tico completa falando que prefere mil vezes conviver com um maconheiro honesto do que com um bandido de terno e gravata, referindo-se a declaração do deputado estadual Magno Bacelar (PV-MA).

O ânimo dos músicos foi correspondido durante toda a apresentação, e as canções mais famosas foram entoadas pelos quase cem mil presentes. Os cariocas tocaram até Raul Seixas, e encerraram o show com um riff que lembrou “Immigrant Song”, do Led Zeppelin, e fez uma pequena homenagem ao Nirvana ao sair do palco com os altos falantes tocando uma gravação de “Smells Like Teen Spirit”.