A respeitada banda de thrash metal Destruction volta ao Brasil para shows em 2013. Segundo o site oficial do grupo alemão são, por enquanto, seis datas anunciadas para o País entre o final de janeiro e o começo de fevereiro. A passagem pelo território nacional começará no dia 29 de janeiro em Brasília (TBA) e chegará no dia 31 em Belo Horizonte (Music Hall). Em fevereiro, será a vez Catanduva (Buffet Mazzi) no dia 1º; de Recife (Clube Internacional do Recife) no dia 2; São Paulo (Via Marquês) no dia 3; e Porto Alegre (Beco) no dia 5.

O valor dos ingressos e locais para vendas serão divulgados em breve.

A banda alemã passou pelo Brasil em 2012 no vergonhoso Metal Open Air. Foi uma das poucas que conseguiram se apresentar no festival, com um dos melhores shows.

O público brasileiro terá, por sinal, a oportunidade conferir músicas novas do grupo, já que os alemães estão lançando agora em novembro um novo álbum, via Nuclear Blast. “Spiritual Genocide” é o décimo segundo disco da banda, que comemora 30 anos de carreira neste ano.