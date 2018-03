Desistências no Metal Open Air continuam: Headhunter DC, Obskure e Unearthly

Marcelo Moreira

Situação bastante complicada no Metal Open Air. Mais três cancelamentos: as brasileiras Headhunter DC, Unearthly e Obskure. Esta última soltou o seguinte comunicado: Vimos, através, deste, comunicar o cancelamento da apresentação da banda Obskure no Metal Open Air 2012. O não cumprimento do que fora acordado entre a banda e a produção do evento até o presente momento, nos leva a pedir o desligamento do cast do festival. Desde já, pedimos desculpas aos amigos, fãs e admiradores da banda que se deslocaram até São Luís a fim de nos prestigiar.

A banda carioca Unearthly, resumidamente, vai na mesma linha: O Unearthly está cancelando oficialmente a sua participação no festival “Metal Open Air”, devido ao total descaso e descumprimento do acordo por parte da produção do evento.

Por fim, o comunicado do Headhunter DC: Saudações a todos! Venho através deste, na quinta-feira, dia 19, véspera de nossa apresentação no MOA, às 20:00 hrs., comunicar que até o presente momento não recebemos absolutamente nada do acordado com a produção do festival, ou seja, até o exato momento não recebemos nada com relação às nossas passagens para São Luís (nem ao menos informações sobre o horário do possível vôo), contrato, cachê, informações sobre nossa hospedagem… Absolutamente nada!