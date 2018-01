Desafio Monsters of Rock vai escolher bandas nacionais para abrir festival

da equipe Combate Rock

Já está rolando a final do concurso que vai escolher as bandas brasileiras que participarão da edição deste ano do Monsters of Rock. Serão selecionados dois grupos, que tocam em uma das noites do evento. Para tocar na primeira noite, concorrem Arame Farpado, Noway, Project46, Trayce e Unconscious Disturbance. Já para a segunda noite, competem Electric Age, King Of Bones, Maestrick, Sioux 66 e Vandroya. Apenas uma será escolhida para abrir cada dia do festival. As apresentações ocorrerão hoje e segunda-feira e podem ser acompanhadas pela internet ao vivo no Estúdio Showlivre.

O Monsters Of Rock Brasil 2013 acontece nos dias 19 e 20 de outubro de 2013, na Arena Anhembi de São Paulo (SP). Trocarão no evento, em 19 de outubro, as bandas Slipknot, Korn, Limp Bizkit, Killswitch Engage, Hatebreed, Gojira e Hellyeah. No dia seguinte é a vez de Aerosmith, Whitesnake, Ratt, Queensrÿche, Buckcherry e Dokken.