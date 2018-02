Depois de dez anos, Bush lançará álbum de inéditas

Luciano Borborema – Território Eldorado

The sea of memories é o nome do novo álbum de inéditas da banda Bush. A confirmação do disco do grupo foi feita pelo vocalista e guitarrista Gavin Rossdale que ainda conta com o baixista Dave Parsons da primeira formação da banda.

Em entrevista ao site The Hollywood Reporter, o músico disse que o disco será distribuído por seu próprio selo musical, o Zuma Rock Records.

The sound of winter, The heart of the matter, All night doctors e All my life são algumas músicas do trabalho que deve chegar às lojas no dia 13 de setembro.