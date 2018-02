Depeche Mode divulga música do novo álbum de inéditas

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

O Depeche Mode divulgou na internet a canção do seu novo álbum de inéditas, Delta Machine. A faixa se chama Soothe My Soul e fará parte do disco que está previsto para ser lançado no dia 26 de março. Há algumas semanas, a banda havia lançado o clipe da faixa Heaven, o primeiro single do álbum. Em entrevista recente, o presidente da Columbia Records falou sobre o grupo.

Ouça aqui a faixa ‘Soothe My Soul’

“Depeche Mode é uma das maiores bandas de rock da era moderna. Apesar de venderem milhões de álbuns ao longo de muitos anos, eles ainda mantêm um frescor e uma mística em todos os aspectos de sua carreira, e são verdadeiramente uma banda global”, completou.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os integrantes do grupo também falaram sobre o novo álbum. “As músicas tem uma vibração semelhante de Violator e Songs of Faith and Devotion e estão entre as melhores que já fizemos”, disse Martin Gore, compositor, tecladista e guitarrista da banda.

O vocalista Dave Gahan disse: “O álbum tem uma sensação muito orgânica e direta. Não é um disco de blues, mas definitivamente tem uma vibração emotiva. Durante o processo de gravação, nós realmente tentamos obter os elementos de da performance ao vivo.”

Turnê

Em outubro de 2012, o grupo britânico anunciou em Paris, que fará uma turnê por 25 países a partir de maio. Serão as primeiras apresentações ao vivo desde a turnê Tour of the Universe, que ocorreu entre 2009 e 2010. A primeira fase da nova turnê será realizada na Europa, onde já estão marcadas 34 apresentações até o final de julho de 2013. O Depeche Mode escolheu Tel Aviv, em Israel, para abrir a temporada de shows, em 7 de maio. A última apresentação na fase europeia será na Bielorrússia, em 29 de julho. Depois disso, o grupo parte para a América do Norte. Até o momento, não há previsão de apresentações no Brasil. Formada em 1980 e considerada uma das principais bandas de música eletrônica do mundo, o Depeche Mode já vendeu mais de 75 milhões de discos. A turnê de 2009/2010 foi vista por pelo menos 2,5 milhões de pessoas ao redor do mundo.

O grupo britânico Depeche Mode. (Divulgação)

Músicas de Delta Machine:

1 – Welcome to My World

2 – Angel

3 – Heaven

4 – Secret to the End

5 – My Little Universe

6 – Slow

7 – Broken

8 – The Child Inside

9 – Soft Touch/Raw Nerve

10 – Should Be Higher

11 – Alone

12 – Soothe My Soul

13 – Goodbye