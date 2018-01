Depeche Mode anuncia novo álbum

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Depois do lançamento de Sounds of The Universe (2009), a banda Depeche Mode anuncia novo disco de inéditas. O trabalho com treze músicas foi batizado de Delta Machine, e está previsto para ser lançado no dia 26 de março.

Em comunicado oficial, Martin Gore, multi-instrumentista do grupo, disse que ‘escrever esse disco álbum extremamente desafiador, pois queriam que o som fosse moderno’. O vocalista Dave Gahan também falou sobre o trabalho.

‘É um momento em que nós descobrimos uma nova maneira de fazer um disco. Quando vimos que ele ia soar normal demais, mudamos tudo e demos aquele tradicional som organico do Depeche Mode”.

Turnê

Em outubro de 2012, o grupo britânico anunciou em Paris, que fará uma turnê por 25 países a partir de maio do próximo ano. Serão as primeiras apresentações ao vivo desde a turnê Tour of the Universe, que ocorreu entre 2009 e 2010.

A primeira fase da nova turnê será realizada na Europa, onde já estão marcadas 34 apresentações até o final de julho de 2013.

O Depeche Mode escolheu Tel Aviv, em Israel, para abrir sua temporada de shows, em 7 de maio. A última apresentação na fase europeia será na Bielorrússia, em 29 de julho. Depois disso, o grupo parte para a América do Norte. Até o momento, não há previsão de apresentações no Brasil.

Formada em 1980 e considerada uma das principais bandas de música eletrônica do mundo, o Depeche Mode já vendeu mais de 75 milhões de discos. A turnê de 2009/2010 foi vista por pelo menos 2,5 milhões de pessoas ao redor do mundo.

O grupo britânico Depeche Mode. (Divulgação)