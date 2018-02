Demon Hunter toca no Brasil em 2013

da equipe Combate Rock

Mais uma boa banda de heavy metal anuncia shows no Brasil. A mais nova atração confirmada para desembarcar no país no ano que vem é a banda norte-americana Demon Hunter.

O grupo confirmou apresentação em São Paulo (27/04 – Inferno Club) e Rio de Janeiro (28/04 – Rio Rock Blues). Os ingressos já estão à venda.

Neste momento, Ryan Clark (vocal), Patrick Judge (guitarra), Jeremiah Scott (guitarra), Jonathan Dunn (baixo) e Yogi Watts (bateria) estão excursionando mundialmente para divulgar “True Defiance”, o sexto álbum de estúdio dos músicos.