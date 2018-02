Demon Hunter: atirador que matou Bin Laden usava patch da banda

da equipe Combate Rock

A banda cristã Demon Hunter, que está prestes a se apresentar no Brasil, entrou em um assunto um tanto polêmico. Recentemente, a revista “Esquire” publicou um artigo sobre o ataque norte-americano que resultou na morte de Osama Bin Laden. O texto retrata justamente o atirador que que usava um patch do grupo durante a missão.

A matéria intitulada apenas como “O atirador” também revela que ele usou a música do Metallica em prisioneiros antes de interrogatórios – até a proibição da banda. Porém, o management do Demon Hunter entrou em contato apoiando o Exército e enviaram todo material possível aos militares. Tal ação resultou em uma feedback muito positivo dentro dos EUA.

Ryan Clark (vocal), Patrick Judge (guitarra), Jeremiah Scott (guitarra), Jonathan Dunn (baixo) e Yogi Watts (bateria) tocam em São Paulo (27/04 – Inferno Club) e Rio de Janeiro (28/04 – Rio Rock Blues). Os ingressos, em ambas as cidades, continuam à venda. Mais informações no serviço abaixo. As outras exibições pela América do Sul acontecem em Bogotá (23/04 – Ozzy Bar) e Buenos Aires (25/04 – Grow).

O Demon Hunter surgiu em 2000 e tem influencia de bandas como Sepultura, Pantera, Machine Head e, nas partes melódicas, Killswitch Engage. No início de 2010, a banda vendeu mais de meio milhão de discos.

O videoclipe da música “My Destiny” está disponivel em http://www.youtube.com/watch?v=BHao3Fhakps.

Links relacionados:

http://www.demonhunter.net/main.php

http://www.twitter.com/demonhunterband

http://www.myspace.com/demonhunter

http://www.youtube.com/demonhuntermusic

Serviço São Paulo

Dark Dimensions apresenta Demon Hunter

Data: 27 de abril de 2013 – sábado

Local: Inferno Club

Endereço: Rua Augusta, 501 – Centro (próximo ao Metrô Consolação)

Hora: 20h | Abertura da casa: 18h

Valor: R$ 70,00 (Pista Promocional Antecipada) e R$ 100,00 (pista no dia)

Venda online: http://ingressosparashows.com.br

Obs: Os Ingressos serão enviados somente a partir do Mês de Março / 2013

Censura: 15 anos

Serviço Rio de Janeiro

Data: 28 de abril de 2013 – domingo

Local: Rio Rock Blues

Endereço: Rua Riachuelo, 20 – Centro

Hora: 20h30 | Abertura da casa: 18h

Valor: R$ 70,00 (Pista promocional antecipada e estudante) | R$ 140,00 (pista no dia conforme disponibilidade)

Venda online: http://ingressosparashows.com.br

Obs: Os Ingressos serão enviados somente a partir do Mês de Março / 2013

Censura: 15 anos