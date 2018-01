Demon Hunter anuncia turnê com In Flames pela América do Norte

Grupo se apresenta no Brasil, em abril

da equipe Combate Rock

Com as boas vendas do novo álbum “True Defiance” no mercado norte-americano, a banda Demon Hunter está se preparando para mais uma longa série de apresentações pela América do Norte.

Desta vez, o grupo sairá em turnê ao lado de nomes como In Flames, All Shall Perish e Battlecross. Serão 25 shows em diversas cidades dos EUA e Canadá, durante os meses de fevereiro e março.

Esta excursão será um belo warm-up para a primeira passagem de Ryan Clark (vocal), Patrick Judge (guitarra), Jeremiah Scott (guitarra), Jonathan Dunn (baixo) e Yogi Watts (bateria) pela América do Sul. No Brasil, os shows acontecem em São Paulo (27/04 – Inferno Club) e Rio de Janeiro (28/04 – Rio Rock Blues).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os ingressos, em ambas as cidades, já estão à venda. Mais informações no serviço abaixo. As outras exibições são em Bogotá (23/04 – Ozzy Bar) e Buenos Aires (25/04 – Grow).

O Demon Hunter surgiu em 2000 e tem influencia de bandas como Sepultura, Pantera, Machine Head e, nas partes melódicas, Killswitch Engage. No início de 2010, a banda vendeu mais de meio milhão de discos.

Serviço São Paulo

Data: 27 de abril de 2013 – sábado

Local: Inferno Club Endereço: Rua Augusta, 501 – Centro (próximo ao Metrô Consolação)

Hora: 20h | Abertura da casa: 18h

Valor: R$ 70,00 (Pista Promocional Antecipada) e R$ 100,00 (pista no dia)

Venda online: http://ingressosparashows.com.br