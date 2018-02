Demo lendária do Sex Pistols pode ser ouvida na internet

do Território Eldorado

Capa do clássico de 1977 – Divulgação

Aproveitando que irá lançar em breve o box dos 35 anos de Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols, o grupo britânico Sex Pistols resolveu aguçar a curiosidade dos fãs e publicou nesta terça, 11, a versão demo da faixa Belsen Was a Gas.

Altamente controversa e com Johnny Rotten nos vocais, a música fala sobre um dos campos de concentração da Alemanha nazista, o Bergen-Belsen – libertado posteriormente por tropas inglesas. Ela foi escrita por Sid Vicious antes de integrar o Sex Pistols.

A demo, gravada em 1977, de Belsen Was a Gas fará parte desta edição de luxo de Never Mind the Bollocks, que deve chegar às lojas no dia 24 de setembro.