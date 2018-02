Definidos os preços para os shows do Cavalera Conspiracy

Flávio Leonel – Roque Reverso*

Depois de o Cavalera Conspiracy anunciar shows no Brasil para novembro e de deixar os fãs aflitos com a falta de informação sobre os ingressos, as dúvidas chegaram ao fim. Os amantes do thrash metal que estão ansiosos para ver novamente os irmãos Max e Igor Cavalera em terras tupiniquins já podem comprar as entradas para as apresentações que acontecerão no dia 15, no Rio de Janeiro (Circo Voador); no dia 16, em Belo Horizonte (BH Music Hall); no dia 17, em São Paulo (Espaço das Américas); e, no dia 18, em Curitiba (Master Hall).

Para o show da capital fluminense, que havia sido inicialmente informado pela banda para a Fundição Progresso, passou para o Circo Voador e terá a abertura do Krisiun, o ingresso custa R$ 140,00 para a pista no primeiro lote. Há a meia-entrada para quem tem carteirinha de estudante, menores de 21 anos, idosos e para quem levar 1 Kg de alimento ou flyer do evento. As entradas podem ser adquiridas, por exemplo, no site www.ingresso.com.br e nas bilheterias da casa.

Quanto ao show de Belo Horizonte, o valor dos ingressos de primeiro lote para a Pista era de R$ 100,00, mas eles já esgotaram. No segundo lote, o preço é de R$ 120,00. Podem ser comprados a https://ticketbrasil.com.br/show/cavaleraconspiracy-mg/. Mais informações podem ser obtidas na página da apresentação no Facebook.

Para o show de São Paulo, que terá abertura do Korzus, os ingressos de primeiro lote custam R$ 120,00 (Pista) e R$ 360,00 (Camarote). A bilheteria oficial, que não cobra taxa de conveniência é a do Teatro TUCA, ao lado da PUC-SP, no bairro de Perdizes. Outro ponto de venda, com cobrança da taxa, é o site www.ingressorapido.com.br.

Vale destacar que o evento em São Paulo, como alertou o Roque Reverso, acontece, infelizmente, no mesmo dia da apresentação que o KISS fará na Arena Anhembi. É claro que estamos falando de grupos com sons diferentes, mas ambas as bandas tem uma legião de seguidores do heavy metal e, claro, seria muito mais inteligente colocar os eventos em dias diferentes.

Em relação aos rumores sobre as participações do Slayer e do Mastodon em São Paulo, nada confirmado e cada vez fica mais difícil a vinda de ambos os grupos para a cidade em 2012, apesar das turnês que eles farão em Buenos Aires (Argentina) e em Santiago (Chile) também em novembro.

Quanto ao show de Curitiba, o valor de primeiro lote para a Pista custa R$ 125,00 e pode ser comprado no site www.diskingressos.com.br.

* Flávio Leonel é jornalista da Agência Estado e editor do ótimo blog Roque Reverso.