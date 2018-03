Deep Purple volta ao Brasil e sai do erudito para o pesado

Lipe Fleury

Ian Gillan não foi o primeiro vocalista do Deep Purple, mas é certamente o mais icônico. Aos 66 anos, o músico londrino continua cumprindo um rigoroso calendário de shows. De Fortaleza à Ucrânia, não se cansa de levar seu som aos mais diferentes cantos do mundo. Em entrevista ao Estado, explica: “Amo viajar. É sempre uma experiência eletrizante, e uma das melhores partes do meu trabalho”.

De 1997 até hoje, a banda passou pelo Brasil em sete ocasiões. Gillan contou ter velhos amigos no país, entre “jornalistas, pessoas ligadas à indústria da música, e caras que conheci em mesas de bar”. Na próxima segunda-feira, o Deep Purple toca em São Paulo, no Via Funchal, depois de passar por Belém, Fortaleza e Campinas. Daqui, o grupo parte para Belo Horizonte, Curitiba, e de lá ruma para Argentina, Chile e Peru.

No primeiro semestre, o Deep Purple levou à Europa e aos EUA o projeto The Songs That Built Rock, turnê em que os maiores sucessos de sua carreira foram tocados ao lado de 38 instrumentistas da Nova Filarmônica de Frankfurt. Gillan disse que gostaria de trazer o projeto para cá, mas que “a logística era algo surreal”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O vocalista entrou para o grupo em 1969, e no mesmo ano participou de um ambicioso experimento arquitetado pelo então tecladista Jon Lord, músico de formação erudita. Antes de gravar um álbum em estúdio, Ian Gillan escreveu as letras para Concerto for Group and Orchestra, em que apresentaram composições inéditas ao lado da Orquestra Filarmônica Real, sob a regência de Sir Malcolm Arnold.

A experiência é considerada pioneira e tida como a primeira integração entre o rock e a música clássica. Em 1999, Lord idealizou a mistura mais uma vez, em concertos com a Sinfônica de Londres.

Neste ano, a proposta foi outra: “O que fizemos agora foi muito diferente do que arriscamos em outras ocasiões. A orquestra se aproximou mais de algo como a Count Basie Orchestra, uma expansão ou ampliação do som da banda, quase uma big band”, afirmou o vocalista. “O resultado foi muito funky, e absolutamente deslumbrante.”

Gillan parece ter ficado mais satisfeito com o resultado, e acredita ter cumprido o objetivo de não reduzir a orquestra a um conjunto de instrumentos de apoio, em segundo plano. “Conseguimos algo fantástico, eles realmente atuaram como parte vital e integral da banda.”

No Brasil, os fãs poderão se contentar com um setlist que aposta nos hinos, que não são poucos. Nada de canções inéditas, já que não existem planos para um novo disco. Faixas de Bananas (2003) e Rapture of the Deep (2005) devem fazer aparições simbólicas, mas é com os clássicos que o Deep Purple pretende convencer o público.

Em três passagens pela banda, Gillan cantou em 10 dos 18 álbuns lançados. Foi com sua voz que o Purple entrou para a história, gravando faixas como Highway Star, Black Night, Strange Kind of Woman e Smoke on the Water, sendo a última talvez a canção de rock mais reproduzida em todos os tempos, e dona de um riff que é o objetivo máximo de qualquer guitarrista iniciante.

SERVIÇO:

Quando: segunda, 10 de outubro, às 21h

Ingresso: Os valores dos Ingressos são: Pista Premium (R$300,00), Pista (R$130,00), Mezanino (R$200,00) e Camarote (R$300,00).

Onde: Via Funchal – Rua Funchal, 65

Pontos de venda: R. Funchal, 65