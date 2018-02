Deep Purple revela nome e data de lançamento do novo álbum

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Agora com nome definido, o Deep Purple anuncia um novo disco de inéditas para o dia 30 de abril. De acordo com a gravadora earMUSIC, o trabalho será batizado de Now What? e contará com 13 faixas que vai misturar a sonoridade clássica da banda, com um novo tipo de musicalidade. O trabalho será produzido por Bob Ezrin.

Bob já trabalhou com o Kiss, Peter Gabriel e outros nomes da música. No ano passado, uma suposta capa do trabalho foi lançada para divulgar o disco.

O vocalista da banda, Ian Gillan, disse que a intenção era deixar os fãs intrigados com a imagem que foi divulgada. A capa trazia o nome da banda com um ponto de interrogação e uma suposta data de lançamento do disco.

Os integrantes do Deep Purple. (Divulgação)