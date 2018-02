Deep Purple revela capa e lista de faixas de novo álbum

do blog Roque Reverso

Após liberar recentemente para os fãs a música “All The Time In The World”, que estará presente em seu novo álbum, o Deep Purple revelou a capa e a lista completa de faixas do disco previsto para o final de abril. “Now What?”, que será o 19º trabalho de estúdio do grupo britânico de hard rock, terá 11 músicas e uma capa bem simples.

O álbum será lançado pela gravadora earMUSIC no dia 29 de abril no Reino Unido e no dia seguinte nos Estados Unidos. Na Rússia, Espanha e Finlândia, chegará às lojas no dia 26.

O Deep Purple gravou e mixou o álbum novo em Nashville, no Estado do Tennessee (EUA), com o produtor Bob Ezrin, que já trabalhou com KISS, Alice Cooper e com o Pink Floyd no clássico “The Wall”.

Entre as faixas, há “Above And Beyond”. Ela traz referências ao ex-tecladista da banda Jon Lord, que faleceu em julho de 2012.

A música “All The Time In The World”, que você já ouviu aqui no Roque Reverso, também será veiculada em forma de single. Ele vai ser comercializado a partir de 29 de março e também conta com outra faixa que integrará o disco novo: a bem mais agitada ”Hell To Pay”, que você pode ouvir abaixo: