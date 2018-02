Deep Purple libera música que fará parte de novo álbum previsto para final de abril

Flávio Leonel – Roque Reverso*

Depois de confirmar no final de 2012 o lançamento de seu novo álbum para o final de abril de 2013, o Deep Purple liberou recentemente aos fãs uma das músicas presentes no novo trabalho. “All The Time In The World” é o nome da faixa, que vai ser usada como o primeiro single do disco “Now What?”.

O novo álbum será o 19º de estúdio do Purple. O mais recente trabalho do grupo foi o elogiado “Rapture of the Deep”, lançado lá em 2005.

O single, que vai ser comercializado a partir de 29 de março, também conta com outra faixa que integrará o disco novo: ”Hell To Pay”.

“Now What?” será lançado pela gravadora earMUSIC no dia 29 de abril no Reino Unido e no dia seguinte nos Estados Unidos. Deve contar com 11 novas músicas, sendo que alguns títulos já foram definidos como “Out Of Hand”, “Weirdstan”, “Uncommon Man” e “Above And Beyond”.

Essa última, por sinal, traz referências ao ex-tecladista da banda Jon Lord, que faleceu em julho de 2012. O Deep Purple gravou e mixou o álbum novo em Nashville, no Estado do Tennessee (EUA), com o produtor Bob Ezrin, que já trabalhou com KISS, Alice Cooper e com o Pink Floyd no clássico “The Wall”.

* Flávio Leonel é editor do ótimo blog Roque Reverso e jornalista da Agência Estado