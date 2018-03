Deep Purple lançará DVD da turnê de 'Perfect Strangers'

do site Rock em Geral

Será lançado no dia 18 de outubro o DVD “Perfect Strangers Live”, com o registro de um dos shows da turnê do álbum “Perfect Strangers”, do Deep Purple. O disco, lançado em 1984, marcou o espetacular retorno da chamada formação Mark II, com Ian Gillan (vocal), Ritchie Blackmore (guitarra), Roger Glover (baixo), Ian Paice (bateria) e Jon Lord (teclados). Foi a primeira vez que esses cinco integrantes se reuniram desde 1973. O show gravado para este vídeo é o que aconteceu na Austrália. Ao todo, são 15 faixas e um documentário que superam as duas horas e 20 minutos de duração. Veja abaixo a lista das músicas que estão no DVD, que provavelmente também deve ser lançado no Brasil:

1- Highway Star

2- Nobody’s Home

3- Strange Kind Of Woman

4- A Gypsy’s Kiss

5- Perfect Strangers

6- Under The Gun

7- Knocking At Your Back Door

8- Lazy (Ian Paice drum solo)

9- Child In Time

10- Difficult To Cure

11- Jon Lord Keyboard Solo

12- Space Truckin’ (Ritchie Blackmore guitar solo)

13- Black Night

14- Speed King

15- Smoke On The Water

Bônus: Documentário da turnê