Deep Purple confirma lançamento de novo álbum para abril de 2013

O Deep Purple confirmou que seu novo álbum será lançado em 26 de abril do ano que vem. A banda britânica de hard rock ainda não escolheu o nome do disco, mas a promessa é de um material que tentará combinar o espírito original do grupo nos anos 70 com uma produção moderna e atual.

O novo trabalho será lançado pela gravadora earMUSIC e deve contar com 13 músicas. Alguns títulos já foram definidos como “Out Of Hand”, “Hell To Pay”, “Weirdstan”, “Uncommon Man” e “Above And Beyond”.

Essa última, por sinal, traz referências ao ex-tecladista da banda Jon Lord, que faleceu em julho de 2012.

A banda gravou e mixou o álbum em Nashville, no Estado do Tennessee (EUA), com o produtor Bob Ezrin, que já trabalhou com KISS, Alice Cooper e com o Pink Floyd no clássico ”The Wall”.

O disco novo será o 19º de estúdio do Deep Purple. O mais recente trabalho do grupo foi o elogiado “Rapture of the Deep”, lançado em 2005.

De acordo com a banda, a earMusic revelará mais detalhes sobre o novo álbum em tempo real, assim que eles estiverem disponíveis, no site www.deeppurple2013.com. Neste local, todos os integrantes da banda podem postar informações e interagir com os fãs.