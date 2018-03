Decapitated confirma show no Brasil

da equipe Combate Rock

O Decapitated, um dos nomes mais respeitados do death metal mundial, finalmente virá ao Brasil. O grupo polonês acaba de confirmar show para o próximo dia 26 de maio, no Blackmore Rock Bar, em São Paulo. Até o momento, esta é a única apresentação no país.

Os fãs interessados em conferir a performance devastadora da banda podem garantir presença em http://darkdimensions.webstorelw.com.br ou nas lojas Hellion (Galeria do Rock). O valor dos ingressos variam de R$ 40,00 à R$ 100,00.

Em 2007, os músicos sofreram acidente na estrada que vitimou o baterista Vitek (Witold Kiełtyka) e afastou o ex- vocalista Covan (Adrian Kowanek) de seu posto. Após dois anos parados, eles se reuniram e voltaram com nova formação. O atual line-up consiste em Rafal Piotrowski (vocalista), Waclaw “Vogg” Kieltyka (guitarra), Filip “Heinrich” Halucha (baixo) e Kerim “Krimh” Lechner (bateria).

Agora, o Decapitaed desembarca no Brasil para promover o álbum “Carnival Is Forever”, lançado ano passado pela Nuclear Blast.

Serviço SP

Data: 26 de Maio

Local: Blackmore Rock Bar

Endereço: Alameda dos Maracatins, 1317 – Moema

Abertura da casa: 18h30

Show pontualmente: 20h

Ingressos:

Pista: R$ 40,00 (estudante) – R$ 80,00 (inteira)

Camarote: R$ 50,00 (estudante) – 100,00 (inteira)

Ponto de venda: Hellion – Galeria do Rock

Ingressos online: http://darkdimensions.webstorelw.com.br

Imprensa: (13) 9161.6267