Death Angel divulga nome e capa de novo álbum previsto para outubro

Flávio Leonel – do blog Roque Reverso

Após terminar o processo de mixagem de seu novo álbum em julho, o Death Angel finalmente divulgou no início de agosto o nome e a capa do disco, que será lançado no dia 11 de outubro na Europa e no dia 15 do mesmo mês nos Estados Unidos. “The Dream Calls for Blood” será o sétimo trabalho de estúdio do grupo norte-americano de thrash metal representante da Bay Area e sucederá “Relentless Retribution”, de 2010.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em extensa entrevista divulgada no site oficial da banda, o guitarrista Rob Cavestany, que produziu o álbum em conjunto com Jason Suecof, salientou que “The Dream Calls for Blood” não será apenas um disco sucessor do anterior, mas que haverá uma ligação com “Relentless Retribution”.

“É a primeira vez que conectamos dois discos”, disse o músico, lembrando que o novo trabalho conseguiu reunir a mesma equipe e foi gravado no mesmo estúdio do antecessor.

Para Cavestany uma possível diferença em relação a “Relentless Retribution” é que o álbum seguinte está mais “furioso”. “Provavelmente porque muito do que foi escrito foi feito na estrada”, afirmou, referindo-se à extensa turnê de divulgação do disco anterior, que, por sinal, trouxe o grupo pela primeira vez ao Brasil em 2010.

O guitarrista também destacou que Brent Elliot White, que foi o responsável pela capa de “Relentless Retribution”, repetiu a dose em “The Dream Calls for Blood”. “Brent fez um trabalho incrível com a arte da capa, mais uma vez capturando a brutalidade natural da caça se tornando o caçador”, comentou Cavestany.

Outra figura marcante do Death Angel, o vocalista Mark Osegueda, também mostrou grande empolgação com o novo disco, também citando a questão da continuidade da equipe como algo relevante. “Nós temos o mesmo produtor, o mesmo engenheiro, mesmo estúdio, mesma formação, estamos usando o mesmo artista para a arte da capa”, enfatizou. “Eu me sinto muito confiante com isso”, acrescentou.

Segundo Osegueda, o álbum do Death Angel está muito mais coeso neste momento da carreira do grupo, com os músicos sabendo agora como “jogar o jogo” e bastante estimulados. “Nós estamos com mais fome do que nunca”, disse.

A banda comemorará o lançamento de “The Dream Calls for Blood” com um show especial de apresentação do novo álbum em São Francisco, no dia 18 de outubro. Na sequência, o Death Angel seguirá com apresentações agendadas em outros locais dos Estados Unidos e também tocará na Europa.