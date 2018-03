Dead Kennedys e Krisiun são confirmados para o Abril Pro Rock 2013

do blog Roque Reverso

O lendário grupo punk norte-americano Dead Kennedys e a respeitada banda brasileira de death metal Krisiun foram confirmados para a edição de 2013 do festival pernambucano Abril Pro Rock. O evento acontecerá nos dias 19 e 20 de abril do ano que vem e as duas atrações devem se apresentar no segundo dia.Além dessas bandas, quem também já estava confirmado para o Abril Pro Rock era o guitarrista e baixista Rodrigo Amarante, dos Los Hermanos. Ele apresentará seu novo trabalho solo para o público.

O festival acontece no Chevrolet Hall, em Recife. Informações sobre venda de ingressos devem ser divulgadas em breve.

Importante lembrar aos desavisados que Jello Biafra, um dos maiores ícones do punk e figura central do Dead Kennedys, não está na banda desde que o grupo terminou em 1986. Em 2001, os outros membros se reuniram sem Biafra, que criticou a atitude dos ex-companheiros e até se envolveu em processos judiciais contra a empreitada.

Quanto ao Krisiun, a banda brasileira continua com enorme prestígio internacional. Em 2011, lançou seu mais recente álbum, ”The Great Execution”, e partir para extensa turnê de divulgação.