De férias do Foo Fighters, Dave Grohl forma nova banda

Folga, férias e descanso não fazem parte da vida de Dave Grohl. O músico acaba de anunciar uma nova banda. O grupo é RDGLDGRN. A banda já existia. Apenas não havia gravado seu primeiro álbum. Agora, com o vocalista e guitarrista do Foo Fighters na bateria finaliza seu disco de estreia.

Grohl teria conhecido os integrantes do RDGLDGRN no complexo de estúdios LA’s Sound City, em 2012. Nessa época, Dave Grohl começava trabalhar no documentário sobre a história do estúdio.

O disco está previsto para ser lançado no dia 12 de fevereiro, de acordo com uma publicação na página do grupo no Facebook. Veja abaixo um vídeo de uma apresentação da banda ainda sem Dave Grohl.