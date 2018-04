David Lee Roth volta a gravar com Van Halen, diz Rolling Stone

Luciano Borborema – Território Eldorado

De acordo com o site da revista Rolling Stone, a banda está em estúdio trabalhando em novo trabalho de ineditas. O melhor da notícia para os fãs é que David Lee Roth está junto com os irmãos Eddie (guitarra), Alex Van Halen (bateria) e Wolfgang Van Halen (baixo), filho de Eddie, que tem 19 anos e ficou no lugar de Michael Anthony.

O baixista saiu do grupo para formar o Chickenfoot que ainda conta com vocalista Sammy Hagar (ex-Van Halen), pelo guitarrista Joe Satriani e pelo baterista Chad Smith (Red Hot Chili Peppers).



David Lee Roth.



Esse será o primeiro disco que David Lee Roth grava com a banda desde 1984. O músico é responsável por um dos principais hits do Van Halen. Entre eles: a clássica ‘Jump’. Além dos sucessos, Lee Roth ficou famoso na banda por suas performances inusitadas nos shows; um verdadeiro showman.

No fim do ano passado, a banda divulgou um comunicado que dizia ter fechado um acordo com a distribuidora Warner/Chappell – responsável pela administrando do catálogo da banda.

O comunicado falava que os seus discos iam continuar sendo distribuídos pela Warner/Chappell (com lançamento de um novo trabalho) e que não descartava uma turnê com David Lee Roth.