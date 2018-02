David Bowie libera íntegra do novo álbum na internet

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Duas semanas antes de lançar oficialmente seu novo álbum de estúdio, David Bowie disponibilizou para audição no iTunes o trabalho The Next Day. Clique aqui e ouça. Na sua página oficial do Facebook, o britânico escreveu que os fãs terão em breve a oportunidade de ganhar cópias “deluxe” autografadas, caso escolham suas faixas favoritas. “Espalhem a notícia, crianças”, disse o músico.

Na última semana, David Bowie divulgou o clipe de The stars (are out tonight). O vídeo conta com a atriz Tilda Swinton como protagonista e pode ser visto na página oficial de Bowie no YouTube. The stars (are out tonight) é a segunda faixa do disco The Next Day.

No vídeo, a rotina diária do casal de meia-idade é incomodada pela chegada de um grupo de jovens misteriosos e andróginos na casa ao lado que entram em seus sonhos e vidas e despertam desejos antigos e medos. O trabalho que é o seu 1º de estúdio em 10 anos, chega às lojas em 11 de março.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Capa do álbum. (Divulgação)

Faixas do álbum abaixo:

1 – The Next Day 2 – Dirty Boys 3 – The Stars (Are Out Tonight) 4 – Love Is Lost 5 – Where Are We Now? 6 – Valentine’s Day 7 – If You Can See Me 8 – I’d Rather Be High 9 – Boss Of Me 10 – Dancing Out In Space 11 – How Does The Grass Grow 12 – (You Will) Set The World On Fire 13 – You Feel So Lonely You Could Die 14 – Heat