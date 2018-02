David Bowie lança videoclipe que cutuca a igreja e traz atores Gary Oldman e Marion Cotillard

do blog Roque Reverso

David Bowie parece recuperar o tempo perdido com uma sequência de manifestações artísticas bem interessantes. Após retornar de um imenso ostracismo preocupante e surpreender o mundo da música em janeiro com o lançamento da música inédita “Where Are We Now?” com videoclipe e repetir a dose no final de fevereiro com “The Stars (Are Out Tonight)”, o camaleão do rock trouxe aos fãs o terceiro clipe de 2013. Desta vez, o alvo é a faixa-título do novo álbum “The Next Day”, que chegou ao público em março.

Dirigido novamente por Floria Sigismondi, que foi a responsável por “The Stars (Are Out Tonight)”, o videoclipe de “The Next Day” cutuca a igreja com imagens polêmicas que trazem o ator Gary Oldman e a atriz Marion Cotillard como os destaques.

Com roteiro escrito por Bowie, o clipe pode não agradar os mais conservadores, mas traz uma melodia bem interessante e uma clara qualidade nas imagens filmadas.

“The Next Day” é o primeiro álbum de inéditas de David Bowie desde “Reality”, de 2003.

Veja neste link abaixo o novo clipe do camaleão do rock:

http://www.dailymotion.com/video/xzom4z_david-bowie-the-next-day_music#.UYpQ5di5fDd