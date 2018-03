David Bowie lança nova música

Trending Pop – Estadão.com

Em comemoração aos seus 66 anos, completados nesta terça-feira, David Bowie quebrou um hiato que já durava quase dez anos e lançou um novo single. Where Are We Now está disponível no site oficial do cantor, acompanhado por um belo clipe. A canção fará parte de The Next Day, álbum com lançamento marcado para março. Será o primeiro trabalho do recluso camaleão do rock desde o excelente Reality, de 2003.

Desde que terminou sua última turnê mundial, em 2004, Bowie tem sido visto pouca vezes em público, e até recusou um convite para se apresentar no show de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, no ano passado.

O lançamento de um novo single animou os fãs do mundo todo. A dúvida agora é se com o disco haverá também uma muito aguardada turnê. A gente fica na torcida.