David Bowie ganha filme sobre cinco importantes anos de sua carreira

Giovanni Tonussi – Rádio Eldorado

A vida e a carreira de David Bowie será o tema de um documentário que será exibido pelo canal BBC de Londres. O nome do filme será David Bowie – Five Years, por tratar de cinco anos considerados mais importantes no trabalho musical do cantor, entre 1971 e 1983.

O documentário vai contar com imagens de arquivo e entrevistas com amigos e pessoas que trabalharam com Bowie. O cantor trabalha atualmente em um novo disco que vai se chamar ‘The Next Day’, e tem lançamento previsto para março deste ano.

David Bowie – Divulgação