David Bowie foi indicado ao prêmio de melhor álbum no Mercury Prize

O cantor David Bowie pode ser premiado neste ano, com o prêmio de melhor álbum, caso consiga vencer concorrentes como Arctic Monkeys, Jake Bugg, e Laura Marling. Esses são alguns dos nomes anunciados para o Mercury Prize, um dos prêmios mais importantes da música britânica, que elege o melhor álbum do ano no país.

A votação é realizada por um júri especializado formado por críticos e outros profissionais da área. Bowie vai concorrer com o disco The Next Day, um lançamento que deixou muita gente surpresa, teve clipes polêmicos, e chegou às lojas no dia 8 de março. A celebração do Mercury Prize será no dia 30 de outubro.

Capa do mais novo álbum de David Bowie, ‘The Next Day’. (Divulgação)