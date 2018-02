David Bowie celebra 40 anos de Ziggy Stardust com edição remasterizada

do Território Eldorado

O clássico álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars de David Bowie completa 40 anos. Para comemorar a data, o músico está relançado o trabalho remasterizado.

O disco foi originalmente lançado no dia 6 de junho de 1972, o quinto álbum da carreira de Bowie. Esta edição de aniversário foi remasterizada pelo engenheiro original do Trident Studios, Ray Staff, no London’s Air Studios.

ÁLBUM



Em apenas três semanas, no dia 22 de julho de 1972, o álbum chegou ao 5º lugar nas paradas britânicas, entrando na lista em 15º, no dia 1º de julho.

Bowie ‘matou’ Ziggy em seu auge, no London’s Hammersmith Odeon, em 3 de julho de 1973, mas sua influência converteu legiões de fãs e redefiniu a cultura popular para sempre, tornando-se parte do zeitgeist e um grande exemplo para as gerações seguintes, em particular as envolvidas no movimento punk.



David Bowie. (Divulgação)